Соник Подводная битва

В Изумрудной зоне начинается наводнение. Вода поднимается с каждым часом, затапливая леса и холмы. Соник узнаёт, что доктор Злой построил подводную базу и создаёт гигантские волны с помощью мощного генератора.
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