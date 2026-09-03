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Соник Подводная битва

Соник Подводная битва

В Изумрудной зоне начинается наводнение. Вода поднимается с каждым часом, затапливая леса и холмы. Соник узнаёт, что доктор Злой построил подводную базу и создаёт гигантские волны с помощью мощного генератора.

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