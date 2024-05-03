Евгений Борисович Сёмин проснулся от неприятного чувства, что кто-то смотрит на него. Жена Татьяна с дочкой на даче - Катя в декрете, ей рожать скоро.
Завтра твой последний день
Комментарии
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Элеонора Коган
Жить надо, как в последний день.
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14 час.
Элеонора Коган
Да, Ангед направил его на истинный путь!!!!
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14 час.
Светлана Шиляева
Спасибо! Рассказ великолепный и поучительный...Жить надо сейчас...сегодня и в полную силу, делая только добрые дела всем....
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6 час.
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