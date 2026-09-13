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Песков назвал угрозы Зеленского об ударах по энергетике эскалационным заявлением

Песков назвал угрозы Зеленского об ударах по энергетике эскалационным заявлением

Заявление украинского президента Владимира Зеленского об ответных ударах по российской энергетике — это эскалационный шаг.

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