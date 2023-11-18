Расчет ПТРК российских десантников поразил пехоту ВСУ в районе Артемовска

Расчет ПТРК российских десантников поразил группу украинских пехотинцев в районе Артемовска. «Данные о противнике разведчики немедленно передали расчету ПТРК на позициях, который метким пуском управляемой ракеты уничтожил группу Вооруженных сил Украины», — подчеркнули военные.
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