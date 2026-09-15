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Вэнс: США вступили в прямой контакт с хуситами на фоне обострения в Красном море

Вэнс: США вступили в прямой контакт с хуситами на фоне обострения в Красном море

Соединенные Штаты начали прямые контакты с шиитским движением «Ансар Аллах» (хуситы), которое контролирует северные районы Йемена, на фоне их активных действий в районе Красного моря.

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