The head of the Estonian Defense Ministry was a general who promised to " smash" Russia

General Martin Herem became the Minister of Defense of Estonia. This is reported by local media. He was previously offered the post of head of the Ministry of Defense by Estonian Prime Minister Kristen Michal.
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