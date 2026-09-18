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9 из 10 научных биомедицинских статей к концу 2025 года написаны с участием ИИ

9 из 10 научных биомедицинских статей к концу 2025 года написаны с участием ИИ

Новый метод анализа частоты маркерных слов оценил реальный масштаб использования LLM, проанализировав более миллиона полнотекстовых статей из PubMed К концу 2025 года 89% биомедицинских статей в открытом доступе несут следы редактирования или написания с помощью больших языковых моделей.

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