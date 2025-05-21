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Украина бьет тревогу: Россия выигрывает «беспилотную гонку»

Украина бьет тревогу: Россия выигрывает «беспилотную гонку»

Не просто массированное, а буквально тотальное применение беспилотных систем стало едва ли не главной отличительной чертой проводимой на Украине специальной военной операции как совершенно новой страницы в истории ведения боевых действий.

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