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В России вынесли приговор участникам хакерской группировки REvil

В России вынесли приговор участникам хакерской группировки REvil

Четыре хакера из REvil получили сроки от 4,5 до 6 лет в России Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор четырем участникам хакерской группировки REvil и назначил от 4,5 до 6 лет лишения свободы.

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