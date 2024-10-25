В России вынесли приговор участникам хакерской группировки REvil

Четыре хакера из REvil получили сроки от 4,5 до 6 лет в России Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор четырем участникам хакерской группировки REvil и назначил от 4,5 до 6 лет лишения свободы.
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