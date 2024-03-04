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Слуцкий выразил уверенность в завершении СВО победой России в этом году

Слуцкий выразил уверенность в завершении СВО победой России в этом году

Россия завершит в нынешнем, 2024 году специальную военную операцию «победой русского оружия». Такое заявление 3 марта сделал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий во время поездки в Луганск в ходе встречи с военными, освободившими Авдеевку.

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