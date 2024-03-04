Слуцкий выразил уверенность в завершении СВО победой России в этом году

Россия завершит в нынешнем, 2024 году специальную военную операцию «победой русского оружия». Такое заявление 3 марта сделал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий во время поездки в Луганск в ходе встречи с военными, освободившими Авдеевку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии