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Хватит половины чашки! Употребление зеленого чая за завтраком снизит риск развития гипертонии на 65%

Хватит половины чашки! Употребление зеленого чая за завтраком снизит риск развития гипертонии на 65%

Гипертония является одной из главных причин смертности по всему миру. Согласно докладу "Глобальное бремя болезней" (Global Burden of Disease), который публикуется журналом Lancet, на гипертонию приходится 20% всех смертей в мире.

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