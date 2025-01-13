Система специальных парковочных зон для самокатов может появиться в Петербурге

Такой проект уже реализуется в нескольких городах В рамках проекта по оптимизации дорожного движения в Санкт-Петербурге планируется создание специализированных парковочных зон для прокатных электросамокатов, размеченных особым образом.
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