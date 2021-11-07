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В 2021 учебном году экипажами надводных кораблей Балтийского флота выполнено более 400 боевых упражнений

В 2021 учебном году экипажами надводных кораблей Балтийского флота выполнено более 400 боевых упражнений

Свои лучшие качества военнослужащие старейшего военно-морского объединения России смогли проявить в ходе ССУ «Запад-2021», причём многие важнейшие эпизоды манёвров, включая высадку десанта, прошли на Балтике.

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