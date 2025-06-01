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Царьград

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Трамп может выйти из переговоров с Украиной: мнение экс-сотрудника ЦРУ

Трамп может выйти из переговоров с Украиной: мнение экс-сотрудника ЦРУ

Дональд Трамп может покинуть переговоры по Украине в Стамбуле из-за отсутствия меморандума от Киева. Российская делегация готова представить свои предложения, но Москва ожидает реакции Украины.

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