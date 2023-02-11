Вечерний Новосибирск

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Новосибирцы обеспечили представителя церкви бронежилетом «Архангел»

Новосибирцы обеспечили представителя церкви бронежилетом «Архангел»

Сотрудники предприятия поблагодарили отца Евгения за его труд и подарили бронежилет «Архангел». Особенность бронежилета в том, что он гарантирует баллистическую защиту во всех проекциях, обеспечивает защиту шейно-воротниковой зоны и паховой области.

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