ВТБ откроет филиалы в Луганске, Мариуполе и Донецке

Российский банк ВТБ планирует открыть новые отделения в Луганске, а также в Мариуполе и Донецке. Об этом сообщил глава банка Андрей Костин перед началом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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