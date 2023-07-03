В Госдуме предложили учить детей международному сигналу о помощи

Подать его можно согнув одновременно несколько раз четыре пальца одной руки при постоянно согнутом большом пальце Вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов предложил учить детей тому, как правильно показывать жест – сигнал о помощи.
Подать его можно согнув одновременно несколько раз четыре пальца одной руки при постоянно согнутом большом пальце Вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов предложил учить детей тому, как правильно показывать жест – сигнал о помощи.
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