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В Госдуме предложили учить детей международному сигналу о помощи

В Госдуме предложили учить детей международному сигналу о помощи

Подать его можно согнув одновременно несколько раз четыре пальца одной руки при постоянно согнутом большом пальце Вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов предложил учить детей тому, как правильно показывать жест – сигнал о помощи.

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