Из музея во Франции украли 200‑килограммовую книгу "Апокалипсис" с обложкой Дали

Издание оценивалось в миллионы евро Из городского центра современного искусства в коммуне Иссуар в центральной Франции похищена одна из самых тяжелых и дорогостоящих книг в мире — издание "Апокалипсис" Жозефа Форе с бронзовой обложкой Сальвадора Дали.