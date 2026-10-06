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Из музея во Франции украли 200‑килограммовую книгу "Апокалипсис" с обложкой Дали

Из музея во Франции украли 200‑килограммовую книгу "Апокалипсис" с обложкой Дали

Издание оценивалось в миллионы евро Из городского центра современного искусства в коммуне Иссуар в центральной Франции похищена одна из самых тяжелых и дорогостоящих книг в мире — издание "Апокалипсис" Жозефа Форе с бронзовой обложкой Сальвадора Дали.

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