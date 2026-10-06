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В Тюмени продают долгострой, который планировали сдать 18 лет назад

В Тюмени выставили на продажу незаконченное общежитие на Пермякова. Читать далее.

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