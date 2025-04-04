В ГД предложили ограничить экспорт мяса в преддверии майских праздников

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов обратился к министру сельского хозяйства Оксане Лут с предложением ввести временные ограничения на экспорт мясной продукции, а также установить квоты на беспошлинный ввоз отдельных видов мяса в преддверии майских праздников.
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