В ГД предложили ограничить экспорт мяса в преддверии майских праздников

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов обратился к министру сельского хозяйства Оксане Лут с предложением ввести временные ограничения на экспорт мясной продукции, а также установить квоты на беспошлинный ввоз отдельных видов мяса в преддверии майских праздников.