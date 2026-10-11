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Крымская газета

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Аксёнов: сельское хозяйство является стратегической отраслью экономики Крыма

Аксёнов: сельское хозяйство является стратегической отраслью экономики Крыма

Аксёнов поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил тружеников села, фермеров, ученых и ветеранов агропредприятий с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

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