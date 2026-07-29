Средняя Азия закрывает двери исламским радикалам, а Россия рискует повторить печальный опыт Европы

А почему наши народные депутаты не встают на сторону народа? Если народ (большинство) против мигрантов - почему депутаты НЕ принимают Законы, где за любое правонарушение не штраф, а депортация. Почему мигранты привозят с собой мам, пап, жену с десятком детей, которые не знают русского языка? Почему раздают гражданство и паспорт РФ? ПОЧЕМУ? Значить - депутаты против народа, а нужны ли нам такие депутаты?

ЮГ

Юрий Гаврилов

Юрий Гаврилов значит госдума против народа идёт.

Тут не столько самих исламских экстремистов надо винить , а те круга в правящем клане ,которые мечтают сделать из России ИГИЛ. И целенаправленно и весьма успешно ведут дело в этом направлении. Они не стесняются во всеуслышание врать , что миграция нужна из-за недостатка трудовых ресурсов и о мирном сосуществовании с исламскими экстремистами. Позиции этих антиросситйских кругов во властиочень и очень сильны.Потому вопрос снаведением порядка в сфере миграции мастурбеков повис в воздухе и решается только мелкими ограничениями .чтобы бросить кость недовольным нынешним положением с так называемой трудовой миграцией к труду, как таковому никакого отношения не имеющей. Все мы знает где мигранты трудятся . Где угодно,нотолько не в промышленности и не в сельском хозяйстве, зато социальные блага и бесплатные квартиры получают намногобольше ,чем российские коренные нуждающиеся граждане ,хотя в бюджет России вносят копейки , да и то на все.