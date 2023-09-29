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Суперкубок Греции. 1/2 финала. «Перистери» – «Олимпиакос», ПАОК встретится с «Панатинаикосом»

Сегодня на Родосе пройдут полуфинальные матчи Суперкубка Греции. «Перистери» сыграет с «Олимпиакосом», ПАОК встретится с «Панатинаикосом».

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