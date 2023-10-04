Экономист предупредила россиян о новых правилах оплаты ЖКХ

С октября в силу вступили новые правила оплаты жилищно-коммунальных услуг. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева 4 октября рассказала, на что стоит обратить внимание гражданам, чтобы избежать переплат.
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