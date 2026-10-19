A Defined-Risk Long in 10-Year Treasury Futures into the Midterm 10-Year T-Note Futures CBOT_DL:ZN1! JimHuangChicago CBOT: 10-Year Treasury Note (ZN) In my September note, I looked at equity-index futures and the historical post-midterm pattern in the S&P 500.
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