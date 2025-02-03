В США рассматривают возможность введения пошлин в размере 10% в отношении ЕС

Как сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на свои источники, американские власти рассматривают возможность введения 10-процентных пошлин на товары, импортируемые из стран Европейского союза.
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