Нейрогороскоп от Тульской службы новостей: 16-22 октября

Искусственный интеллект все больше входит в нашу жизнь. Уже созданы нейросети, которые генерируют музыку по описанию, пишут тексты и рефераты по заданным темам, оживляют фото, обрабатывают картинки и даже создают уникальные изображения по заданному запросу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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