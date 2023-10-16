Нейрогороскоп от Тульской службы новостей: 16-22 октября

Искусственный интеллект все больше входит в нашу жизнь. Уже созданы нейросети, которые генерируют музыку по описанию, пишут тексты и рефераты по заданным темам, оживляют фото, обрабатывают картинки и даже создают уникальные изображения по заданному запросу.