Военное обозрение

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В Хельсинки удивлены обещанием премьера Санны Марин обсудить передачу Киеву истребителей из наличия финских ВВС

В Хельсинки удивлены обещанием премьера Санны Марин обсудить передачу Киеву истребителей из наличия финских ВВС

Финляндия не намерена поднимать вопрос возможной передачи Украине истребителей F/A-18 Hornet из наличия финских ВВС, в Хельсинки очень удивились заявлению премьер-министра страны Санны Марин, сделанному в отношении самолетов.

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