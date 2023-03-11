В Хельсинки удивлены обещанием премьера Санны Марин обсудить передачу Киеву истребителей из наличия финских ВВС

Финляндия не намерена поднимать вопрос возможной передачи Украине истребителей F/A-18 Hornet из наличия финских ВВС, в Хельсинки очень удивились заявлению премьер-министра страны Санны Марин, сделанному в отношении самолетов.
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