Единый урок ´Ола - сестра Хатыни´, посвященный 80-летию трагедии в д.Ола́

Единый урок проведен с целью углубления знаний учащихся об историческом прошлом белорусского народа, формирования представлений о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны посредством знакомства с трагическими событиями в д.
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