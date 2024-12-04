Шторм до 30 м/с создаст угрозу для жизнеобеспечения двух регионов

МЧС России предупреждает о высоком риске нарушения жизнеобеспечения и транспортного сообщения в Красноярском крае (Сибирский федеральный округ) и Свердловской области (Уральский федеральный округ) 4 декабря.
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