Пашинян дал Алиеву новое обещание, услышав в ответ очередные требования

Армения пообещала передать Азербайджану 8 карт минных полей25 января от Службы национальной безопасности (СНБ) стало известно, что в ближайшие дни Армения передаст Азербайджану новые карты минных полей, составленные по итогам опроса бывших карабахских военнослужащих.
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