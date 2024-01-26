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Пашинян дал Алиеву новое обещание, услышав в ответ очередные требования

Пашинян дал Алиеву новое обещание, услышав в ответ очередные требования

Армения пообещала передать Азербайджану 8 карт минных полей25 января от Службы национальной безопасности (СНБ) стало известно, что в ближайшие дни Армения передаст Азербайджану новые карты минных полей, составленные по итогам опроса бывших карабахских военнослужащих.

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