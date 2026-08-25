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Регионы России

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diHouse расширяет линейку мониторов партнерских брендов

diHouse расширяет линейку мониторов партнерских брендов

Марка AOC предлагает широкий выбор мониторов для дома, офиса и профессиональных целей. Особое направление — игровые мониторы AGON с высокой частотой обновления, быстрой реакцией и поддержкой актуальных игровых технологий.

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