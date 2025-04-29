Киев готовил прорыв русской границы на 5-6 мая, сообщает подполье. Однако министр обороны России Андрей Белоусов сделал невероятное - вместо попытки реванша украинская сторона получила груды металла и серьёзные потери личного состава.
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