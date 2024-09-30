В «Акроне» сняли встречу Дзюбы и Соболева в аэропорту Ставрополя

Футболисты «Акрона» и «Зенита» Артём Дзюба и Александр Соболев встретились в аэропорту Ставрополя. Игроки «Зенита» возвращались после игры 10-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2), а футболисты тольяттинской команды добирались домой после гостевого матча с «Ростовом» (2:0).