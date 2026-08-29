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Царьград

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Canada Gazette: Канада сняла санкции с Анатолия Чубайса

Canada Gazette: Канада сняла санкции с Анатолия Чубайса

Канада сняла санкции с экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, введённые в июне 2025 года. Чубайсу разрешён въезд в страну, а канадцам — бизнес с ним.

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