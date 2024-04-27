Пудов день 28 апреля богат на приметы, традиции и поверья Анна РедькоСегодня, в воскресенье 28 апреля 2024 года, жители Российской Федерации отмечают древний народный праздник — Пудов день, посвященный памяти трех апостолов: Аристарха, Трофима и Пуда.