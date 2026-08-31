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Суть Событий

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Дело даже не в здоровье: СКР убедился, что бизнесмен Трабер никого не убивал, и отпустил его из СИЗО

Дело даже не в здоровье: СКР убедился, что бизнесмен Трабер никого не убивал, и отпустил его из СИЗО

Следственный комитет России неожиданно прекратил уголовное дело в отношении петербургского бизнесмена Ильи Трабера.

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