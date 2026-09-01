Недавнее сообщение итальянской газеты Repubblica о том, что Рим готовит секретный пакет военной помощи неонацистскому Киеву, частично приоткрывает завесу над тем, зачем экс-министр обороны Украины Михаил Федоров трудоустроился советником министра обороны Италии .