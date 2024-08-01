БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Соглашение о добыче лития в Сербии назвали «третьей немецкой оккупацией»

Соглашение о добыче лития в Сербии назвали «третьей немецкой оккупацией»

Оливер Галич.   В Сербии продолжаются протесты против создания рудника по добыче лития, о чём сербский президент Александр Вучич договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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