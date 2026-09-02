Минэкономразвития: рост ВВП России в июле замедлился до 0,6% после 1,7% в июне

Рост ВВП России в июле замедлился до 0,6% в годовом выражении после 1,7% в июне, по итогам первых семи месяцев — вырос на 0,6%, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ситуации в российской экономике».
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