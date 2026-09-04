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«А потом Киев просто отменил Конституцию»: в 1991 году Крым принял Декларацию о государственном суверенитете

«А потом Киев просто отменил Конституцию»: в 1991 году Крым принял Декларацию о государственном суверенитете

35 лет назад Верховный Совет Крыма принял Декларацию о государственном суверенитете. Депутаты подчеркнули, что республика остаётся участником Союзного договора, а носителем суверенитета и источником власти на её территории объявили народ Крыма.

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