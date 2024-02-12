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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рейтинг ATP. Эмбер обновил личный рейтинговый рекорд, Дардери и Нагал дебютировали в топ-100

Квалифаер Лучано Дардери, выигравший титул в Кордове, дебютировал в топ-100. Pepperstone ATP Rankings Положение на 12 февраля 2024 Место Теннисист (страна) Очки 1 (1) Новак Джокович (Сербия) 9855 2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 9255 3 (3) Даниил Медведев (Россия) 8765 4 (4) Янник Синнер (Италия) 8070 5 (5) Андрей Рублев (Россия) 5050 6 (6) Александр Зверев (Германия) 5030 7 (7) Хольгер Руне (Дания) 3695 8 (8) Хуберт Хуркач (Польша) 3595 9 (9) Тэйлор Фриц (США) 3150 10 (10) Стефанос Циципас (Греция) 3025 14 (15) Томми Пол (США) 2255 17 (18) Карен Хачанов (Россия) 2010 18 (21) Юго Эмбер (Франция) 1990 19 (17) Адриан Маннарино (Франция) 1975 37 (37) Аслан Карацев (Россия) 1093 39 (39) Роман Сафиуллин (Россия) 1090 52 (73) Маркос Гирон (США) 943 65 (61) Павел Котов (Россия) 859 76 (136) Лучано Дардери (Италия) 722 94 (76) Джей-Джей Вульф (США) 650 98 (121) Самит Нагал (Индия) 630 99 (84) Альберт Рамос (Испания) 621   Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.

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