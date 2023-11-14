Материнский капитал в России могут повысить до уровня стоимости квартиры

Изначально эта соцподдержка предназначалась только для помощи в приобретении жилья.епутаты Госдумы предложили адаптировать маткапитал к современным реалиям, правив его к приблизительной стоимости квартиры.
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