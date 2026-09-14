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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дженнаро Гаттузо: «Тавареш должен играть в «Реале», у него есть все, но он своеобразный. Как человек, который рано потерял родителей и за пять лет пустил на ветер огромное наследство»

Главный тренер « Лацио »  Дженнаро Гаттузо заявил, что левый защитник римлян  Нуну Тавареш по потенциалу должен был играть за «Реал».

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