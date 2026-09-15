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Владимирские новости

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Жителю Владимира запретили выезд за границу из-за долга свыше 2 млн рублей

Жителю Владимира запретили выезд за границу из-за долга свыше 2 млн рублей

Должник из Владимира, задолжавший более 2 млн рублей по административным штрафам, не сможет выехать за границу до полного погашения долга.

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