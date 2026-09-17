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Любовь без границ и счастливого конца: 8 известных отечественных актрис, чей брак с иностранцами закончился разводом

Любовь без границ и счастливого конца: 8 известных отечественных актрис, чей брак с иностранцами закончился разводом

Замужество за иностранным гражданином в позднесоветские и 1990-е годы казалось многим женщинам открытой дверью в красивую жизнь.

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