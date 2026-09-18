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В Крыму 8-летний ребёнок пострадал в игровой комнате: завершено расследование уголовного дела

В Крыму 8-летний ребёнок пострадал в игровой комнате: завершено расследование уголовного дела

Инцидент произошел в марте прошлого года в развлекательной комнате в селе Яркое Поле. Трое детей находились на игровом элементе детского комплекса, который обрушился под их тяжестью.

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