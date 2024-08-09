Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 798 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Хватит уже пи...деть. Задолбали!Фсёпрапала - шишн...
  • Александр Рожков
    Ошибаться можно? Кто ответит за разбитую колонну ВС РФ в Курской области?                                            ...Не должно быть ни...
  • Boris Voronin
    Почему, ПОЧЕМУ, почему???... ПРОСТО нет никаких слов... За Курск ДОЛЖНЫ ответить ВСЕ!!! ЗАПАХАТЬ ВСЮ границу с гейроп...Грузины, поляки, ...

Не должно быть никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ Украинского рейха!

Не должно быть никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ Украинского рейха!

Причины и цели террористической операции укронацистов в Курской области уже подробно и объективно отражены в аналитике.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
л
людмила
А что тут знать? Посмотрите на факты.
Ответить
3 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot; и попытка разредить наши боевые порядки на основной линии противостояния, оттянув часть сил в Курск&quot;                                             Да, силы из отдельных мест соприкосновения будут сняты и доставлены  на новую территорию борьбы. Но ведь и ВСУ не задействовала эти резервы на восточном фронте, а кинула их, как смертников, на новый фронт... Другое дело, что были просчёты у разведки и не закончили сооружение линии обороны. Но... &quot; ошибаться можно, врать нельзя&quot;...
Ответить
3 час.
Александр Рожков
Ошибаться можно? Кто ответит за разбитую колонну ВС РФ в Курской области?                                                                                             https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43137820709/Oshibatsya-mozhno-Kto-otvetit-za-razbituyu-kolonnu-VS-RF-v-Kursk?utm_referrer=mirtesen.ru
Ошибаться можно? Кто ответит за разбитую колонну ВС РФ в Курской области?
Абсолютный рейтинг - МирТесен
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх