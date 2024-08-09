Не должно быть никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ Украинского рейха!

ВМ

Владимир Минаков

" и попытка разредить наши боевые порядки на основной линии противостояния, оттянув часть сил в Курск" Да, силы из отдельных мест соприкосновения будут сняты и доставлены на новую территорию борьбы. Но ведь и ВСУ не задействовала эти резервы на восточном фронте, а кинула их, как смертников, на новый фронт... Другое дело, что были просчёты у разведки и не закончили сооружение линии обороны. Но... " ошибаться можно, врать нельзя"...