Причины и цели террористической операции укронацистов в Курской области уже подробно и объективно отражены в аналитике.
Не должно быть никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ Украинского рейха!
Комментарии
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л
людмила
А что тут знать? Посмотрите на факты.
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3 час.
ВМ
Владимир Минаков
" и попытка разредить наши боевые порядки на основной линии противостояния, оттянув часть сил в Курск" Да, силы из отдельных мест соприкосновения будут сняты и доставлены на новую территорию борьбы. Но ведь и ВСУ не задействовала эти резервы на восточном фронте, а кинула их, как смертников, на новый фронт... Другое дело, что были просчёты у разведки и не закончили сооружение линии обороны. Но... " ошибаться можно, врать нельзя"...
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3 час.
Александр Рожков
Ошибаться можно? Кто ответит за разбитую колонну ВС РФ в Курской области? https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43137820709/Oshibatsya-mozhno-Kto-otvetit-za-razbituyu-kolonnu-VS-RF-v-Kursk?utm_referrer=mirtesen.ru
Ошибаться можно? Кто ответит за разбитую колонну ВС РФ в Курской области?
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2 час.
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