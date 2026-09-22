Аргументы недели Кто и зачем не даёт закрыть миграционный вентиль: лоббисты, оправдания и цена «интеграции» «Стремиться к тому, чтобы в России не было детей мигрантов, — не очень перспективная идея, потому что дети мигрантов прекрасно интегрируются в российское общество.
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