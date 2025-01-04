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16-летний сын Хьюитта выложил фото с Синнером. Кириос отреагировал: «Я думал, мы друзья »

16-летний сын Хьюитта выложил фото с Синнером. Кириос отреагировал: «Я думал, мы друзья »

Сын Ллейтона Хьюитта, получивший wild card в квалификацию Australian Open, выложил фото с совместной тренировки сейчас и несколько лет назад.

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